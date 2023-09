18-Jährige in Marburg nicht zu bändigen

Die Polizei hat in Marburg in der Nacht zum Freitag eine 18-Jährige in Gewahrsam genommen, die zuvor durch aggressives Verhalten aufgefallen war.

Versuche von Angehörigen, die unter Drogeneinfluss stehende Frau zu beruhigen, waren zuvor gescheitert.

Auch bei der Ingewahrsamnahme leistete sie Widerstand, trat gegen den Streifenwagen und bespuckte die Beamten. Die Frau blieb zur Ausnüchterung in einer Zelle.