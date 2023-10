18-Jähriger in Darmstadt mit Messer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Darmstadt ist in der Nacht zum Samstag ein 18-Jähriger mit einem Messer am Rücken verletzt worden.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach passierte die Tat gegen 2 Uhr an einem Schnellimbiss, der Täter flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.