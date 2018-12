Bei seiner Flucht raste ein Autofahrer auf einen Parkplatz an der A5

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Mann auf einem Parkplatz an der A5 bei Bensheim einen schweren Unfall verursacht. Eine Mutter wurde dabei getötet, ihr zehn Jahre alter Sohn schwer verletzt.

Die Polizei wollte den Fahrer eines Autos am Sonntag in der Nähe von Bensheim (Bergstraße) kontrollieren, weil das Kurzzeitkennzeichen an seinem Wagen abgelaufen war. Nach Angaben der Einsatzkräfte gab der 18-Jährige Gas und fuhr davon, der Polizeiwagen nahm die Verfolgung auf.

Mutter stirbt, Sohn wird schwer verletzt

Der Fahrer fuhr auf die A5 Richtung Süden und raste dort auf einen Parkplatz. Dabei fuhr er in ein stehendes Auto mit einer 39 Jahre alten Frau und ihrem zehn Jahre alten Sohn auf der Rückbank, die auf dem Parkplatz Pause machten. Die Frau wurde schwerst verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie nach kurzer Zeit. Ihr Sohn wurde schwer verletzt.

Der Familienvater, der das Auto gefahren hatte, war kurz ausgestiegen und stand in der Nähe. Er erlitt einen Schock. Durch den Aufprall wurde der Wagen noch auf ein drittes, parkendes Auto geschoben, in dem niemand saß.

Auch der 18-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Warum er vor der Polizei floh, ist unklar. Er hatte nach Angaben der Polizei keinen Führerschein. Ein Bluttest soll feststellen, ob der Mann Alkohol getrunken hatte.

