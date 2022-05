Mann nach Raub in U-Haft

18-Jähriger überfällt Frau Mann nach Raub in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft Marburg ermittelt gegen einen 18-Jährigen wegen des Verdachts des Raubes.

Er soll am Sonntag eine Frau im Jägertunnel überfallen haben, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Er soll die 25-Jährige von hinten umklammert und ihr Handy genommen haben. Die Frau drückte einen Notknopf, der eine Videoüberwachung auslöst. Der Mann wurde in U-Haft genommen.