Ein Flüchtling, der im vergangenen Jahr eine 17-Jährige in Darmstadt mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit volljährig. Vor Gericht werden die neuen Erkenntnisse wohl aber keine Rolle spielen.

Zwei Tage vor Heiligabend war im vergangenen Jahr in Darmstadt eine 17-Jährige auf offener Straße niedergestochen worden. Der Tatverdächtige ist ein afghanischer Flüchtling, der angab, 16 Jahre alt zu sein. An dieser Altersangabe hatten die Ermittler Zweifel, sie ordneten medizinische Tests an.

Dieses medizinische Gutachten hat ergeben, dass der Tatverdächtige mit hoher Wahrscheinlichkeit 18 Jahre alt ist. Das hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt hr-iNFO am Freitag mitgeteilt.

Jugendstrafrecht kommt zur Anwendung

Sollte es zu einer Anklage und einem Verfahren kommen, würde dennoch das Jugendstrafrecht angewendet, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Grund: Das medizinisch festgestellte Alter könne rund zwei Jahre vom tatsächlichen Alter abweichen. Zugunsten des Tatverdächtigen werde man also weiter von 16 Jahren ausgehen.

Der junge Mann steht im Verdacht, im Dezember vergangenen Jahres in Darmstadt seine 17 Jahre alte Ex-Freundin niedergestochen zu haben. Den Ermittlungen zufolge stach er zehn Mal auf ihren Brustkorb ein und ließ sie mit schweren Verletzungen liegen.

Die junge Frau wurde von Passanten gefunden und konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Parallelen zum Fall in Kandel

Wenige Tage nach der Tat in Darmstadt hatte ein junger Asylbewerber im rheinland-pfälzischen Kandel ein 15-jähriges Mädchen in einem Drogeriemarkt erstochen. Bei beiden Männern, dem mutmaßlichen Täter von Kandel, sowie dem Verdächtigen in Darmstadt, war das Alter im Jugendamt Frankfurt durch eine sogenannte "qualifizierte Inaugenscheinnahme" festgestellt worden.

Sendung: hr-iNFO, 04.05.2018, 17 Uhr