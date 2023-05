180 Heuballen in Flammen

Auf einem Feld an der Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim sind am Montagabend bei Groß-Gerau etwa 180 Heuballen auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern in Brand geraten.

Wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte, entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr ließ die Ballen kontrolliert abbrennen. Die Brandursache war zunächst unbekannt, die Polizei ermittelt.