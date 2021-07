Eine 19 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Sonntag auf der L3168 nahe Grebenhain (Vogelsberg) ums Leben gekommen.

Nach Polizeiangaben kam die junge Frau in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie in der Klinik starb.