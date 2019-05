Das Feuer war in der Wohnung einer 19-Jährigen in Herborn ausgebrochen.

Bild © J.R.

19-Jährige nach Wohnungsbrand in Lebensgefahr

Feuerwehreinsatz in Herborn

In der Wohnung einer 19-Jährigen in Herborn ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam die Frau ins Krankenhaus.

Gegen 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag ging bei der Feuerwehr in Herborn (Lahn-Dill) der Notruf ein: Ein Feuer war in der Wohnung der 19-Jährigen im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

Einsatzkräfte holten die schwer verletzte junge Frau aus ihrer Wohnung. Sie wurde mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei schwebt sie in Lebensgefahr.

Warum es brannte, ist noch unklar. Die übrigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt.