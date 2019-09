Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Freitag bei einem Unfall auf der B26 nahe Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt worden.

Sie wurde per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Ihr Pkw war bei Hergershausen gegen eine Leitplanke geschleudert und hatte sich überschlagen. Die Ursache ist unklar, an dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.