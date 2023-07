Zwei Verkehrstote bei Unfällen in Hessen

Bei Verkehrsunfällen am Samstagabend in Hessen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. In Südhessen starb ein 35 Jahre alter Motorradfahrer, im Main-Kinzig-Kreis eine 19 Jahre alte Autofahrerin.

Die 19-Jährige war am Samstagabend gegen 23.30 Uhr mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf der L 3271 zwischen Mittel-Gründau und Niedergründau (Main-Kinzig).

Das Auto habe nach dem Aufprall Feuer gefangen und sei vollständig ausgebrannt. Ersthelfer hätten die Fahrerin nicht mehr retten können.

Warum das Auto von der Straße abkam, war zunächst unklar. Die Landstraße war rund vier Stunden lang gesperrt.

Motorrad gegen Leitplanke geschleudert

In Südhessen kam am Samstagabend gegen 18 Uhr ein Motorradfahrer ums Leben. Wie die Polizei am Sonntagmorgen berichtete, war der 35-Jährige auf der L 3410 unterwegs, als er zwischen Oberzent-Kortelshütte (Odenwald) und Hirschhorn (Neckar) im Kreis Bergstraße von der Straße abkam.

Er habe in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gestürzt. "Infolge des Sturzes wurde der Fahrer samt Krad gegen die Leitplanke geschleudert." Dabei sei der Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er sei kurze Zeit später an der Unfallstelle gestorben.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro.