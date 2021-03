Zwei 19 und 22 Jahre alte Männer sind am Donnerstag in Darmstadt aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Konflikt in einem Transporter eskaliert. Der 19-Jährige wurde geschlagen und dabei am Kopf verletzt. Den 22-Jährigen nahm die Polizei fest.