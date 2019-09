Bei einem Unfall auf der K4 bei Nieste (Kassel) ist der 19-jährige Beifahrer eines 20-jährigen Fahrers schwer verletzt worden.

Der 20-Jährige war am Sonntag aus ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen, sein Auto überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, so die Polizei am Montag.