19-Jähriger greift 15-Jährige an

Geschlagen und getreten 19-Jähriger greift 15-Jährige an

Ein 15 Jahre altes Mädchen ist am Samstagabend am Bahnhofsplatz in Limburg von einem 19-Jährigen geschlagen und getreten worden.

Sie wurde laut Polizei mit einer blutigen Lippe und Prellungen ins Krankenhaus gebracht. Zuvor war es zu einem Streit um das Handy des Mädchens gekommen, wie die Polizei meldete.