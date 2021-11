Zwei Männer sind am Mittwoch in eine Wohnung in Fritzlar (Schwalm-Eder) eingebrochen.

Laut Polizei begaben sie sich offenbar gezielt in das Zimmer eines 19-Jährigen und ein Mann schlug auf ihn ein. Die Mutter des 19-Jährigen wurde vom zweiten Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Die Täter raubten mehrere hundert Euro und flohen.