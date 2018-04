Am Bahnhof in Fürth im Odenwald ist ein Streit unter jungen Erwachsenen eskaliert. Ein 19-Jähriger wurde mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Drei Personen gerieten am späten Freitagabend am Bahnhof in Fürth (Bergstraße) in Streit. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde ein 19-Jähriger im Laufe der Auseinandersetzung durch mehrere Messerstiche schwer verletzt.

Durch eine sofortige Fahndung konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen: eine 21 Jahre alte Frau aus Heppenheim und einen 22 Jahre alten Mann aus Fürth. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und befindet sich laut Polizei außer Lebensgefahr. Warum es zu dem Streit kam, werde noch ermittelt. Die Polizei vermutet derzeit, dass es um Kleinigkeiten ging. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Sendung: hr-iNFO, 28.04.2018, 9.00 Uhr