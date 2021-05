19-Jähriger tot in Wohnung bei Limburg gefunden

Ein junger Mann ist am Montag leblos in seiner Wohnung im mittelhessischen Weinbach gefunden worden. Offenbar wurde er getötet: An der Leiche entdeckte die Polizei Verletzungen durch einen scharfen Gegenstand.

Verwandte hatten den 19-jährigen Mann am Montagabend leblos in seiner Wohnung im Weinbacher Stadtteil Elkerhausen (Limburg-Weilburg) entdeckt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wies seine Leiche Verletzungen auf, die vermutlich durch Schnitte oder Stiche entstanden sind.

Der Mann soll im Laufe des Dienstags obduziert werden, um die genaue Todesursache zu untersuchen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist er zwischen Sonntag und Montag gestorben. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Tatwerkzeug nicht gefunden

Sowohl die Wohnung als auch die Umgebung des Wohnhauses seien umfangreich durchsucht worden, berichtet die Polizei weiter. Ein mögliches Tatwerkzeug konnten die Ermittler dabei zunächst nicht finden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Sonntag oder Montag in der Sudetenstraße etwas Verdächtigtes beobachtet haben, sich zu melden.

25.05.2021