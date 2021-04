Bei einem Unfall auf der A3 bei Kelsterbach (Groß-Gerau) hat sich ein 19-Jähriger schwer verletzt.

Laut Polizeiangaben vom Sonntag wechselte er am Samstag mit seinem Transporter auf die rechte Spur und prallte gegen einen Sattelzug. Er schleuderte nach links in die Mittelplanke. Er kam in eine Klinik. Die Autobahn war eine Stunde lang gesperrt.