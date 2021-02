Hoch Ilonka hat vielen Hessinnen und Hessen ein sonniges Wochenende beschert. Im südhessischen Michelstadt hat es am Sonntag für einen neuen Temperatur-Rekord gesorgt. Doch der könnte bald schon wieder fallen.

Satte 19,9 Grad wurden an diesem Wochenende im südhessischen Michelstadt (Odenwald) gemessen. Damit wurde der bisherige Temperatur-Rekord für einen Februar-Tag in Hessen geknackt. Der alte Höchstwert stammt noch aus den 90er Jahren und wurde ebenfalls in Michelstadt aufgestellt. Damals, am 24. Februar 1990, wurden19,5 Grad gemessen - der alte Wert wurde nun also um 0,4 Grad überschritten.

Auch in anderen Orten Hessens wurden am Sonntag neue lokale Höchstwerte erreicht. In Oberzent-Beerfelden (Odenwald) wurden 18,8 Grad gemessen, in Alsfeld-Eifa (Vogelsberg) 18,2 Grad. Die alten Höchstwerte stammten aus dem Jahr 2019.

Videobeitrag Video zum Video Turbofrühling in Hessen [Videoseite] Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Fällt die 20-Grad-Marke auch noch?

Verantwortlich für diese sehr warmen Temperaturen im Februar ist Hochdruckgebiet Ilonka. Es könnte sogar dafür sorgen, dass der neue Temperaturrekord in wenigen Tagen schon wieder Geschichte ist. "Am Mittwoch oder Donnerstag werden wir im sehr warmen Bereich bleiben. Möglicherweise könnte dann in Michelstadt sogar die 20 Grad-Marke fallen", sagte hr-Meteorologe Stefan Laps am Sonntagabend.

Auch am Montag und Dienstag bleibt es warm bei 14 Grad im Rheingau und bis 20 Grad im Odenwald. Auf den Bergen steigen die Werte auf bis zu 15 Grad. "Allerdings bringt das Hochdruckgebiet, das direkt aus Nordafrika warme Luft nach Deutschland schiebt, wohl auch Sahara-Sand mit sich", sagte Laps. "Der Himmel kann sich daher etwas eintrüben und milchig werden."

Gerade in den westlichen Teilen Hessens werden zum Dienstag hin dichte Schleierwolken aufziehen, prognostizierte der Wetterexperte. In Nord- und Osthessen sowie zum Odenwald hin bleibt es dagegen durchweg sonnig.

Sendung: hr-iNFO, 22.02.2021, 21 Uhr