20 Fahrzeuge in Bensheimer Straße beschädigt

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in der Lammertsgasse in Bensheim (Bergstraße) rund 20 Fahrzeuge beschädigt.

Veröffentlicht am 03.02.25 um 13:47 Uhr









Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlugen beziehungsweise traten die Täter jeweils den linken Außenspiegel der Autos ab.