Zehn Tage nach einem schweren Unfall bei Otzberg-Lengfeld (Darmstadt-Dieburg) ist eine 20 Jahre alte Autofahrerin ihren Verletzungen erlegen.

Sie starb am Freitag im Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau war am 13. Dezember auf einer Landstraße mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen kollidiert.