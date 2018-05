Todesfall in Wiesbaden

Eine 20 Jahre alte Frau ist in Wiesbaden aus dem siebten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Sie war sofort tot. Die Polizei ermittelt in "alle Richtungen".

Gegen 23.30 Uhr am Mittwochabend wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden-Biebrich gerufen: Eine 20 Jahre alte Frau war laut Polizei vom Balkon aus dem siebten Stock in die Tiefe gestürzt. Sie war sofort tot.

Warum die junge Frau vom Balkon stürzte, untersucht die Kriminalpolizei. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ein Suizid könne zwar nicht ausgeschlossen werden, ein Abschiedsbrief sei allerdings nicht gefunden worden. Zudem sei die Frau zum Zeitpunkt des Unglücks nicht allein in der Wohnung gewesen.