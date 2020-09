Ein 20-Jähriger ist bei einem Autounfall auf der B521 bei Altenstadt (Wetterau) schwer verletzt worden.

Er kollidierte am Montagmorgen mit einem abbiegenden Lkw, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Unklar ist, wie es zu dem Unfall kam. Ein Hubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.