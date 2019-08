Drei Männer haben am Donnerstag am Georg-Büchner-Platz in Darmstadt einen 20-Jährigen zusammengeschlagen.

Wie die Polizei mitteilte, schlugen und traten sie den Mann weiter, als er zu Boden ging. Sie ließen nicht von ihm ab, bis sie zu Fuß flüchteten. Der Mann musste ärztlich behandelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen.