Raubmordprozess beginnt in Darmstadt [Audioseite]

Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Mordprozess in Darmstadt startet

Der Angeklagte soll im Dezember einen 89-Jährigen mit einer Eisenstange erschlagen und ausgeraubt haben, um seine Drogen zu finanzieren. Jetzt beginnt der Prozess am Landgericht Darmstadt.

Am Landgericht Darmstadt startet am Donnerstag ein Prozess wegen Mordes an einem 89-Jährigen. Angeklagt ist ein 20-Jähriger - er soll den Rentner erschlagen und ausgeraubt haben.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte im Dezember vergangenen Jahres das Opfer durch einen Anruf aus seiner Wohnung in Reichelsheim (Odenwald) gelockt haben - beide kannten sich offenbar. Dann sei er in die Wohnung des Seniors eingedrungen, um Geld zu stehlen.

Dabei habe ihn der 89-Jährige ertappt, weswegen der Angeklagte ihn hinterrücks mehrfach mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen haben soll. Anschließend habe der 20-Jährige 650 Euro geraubt und sei nach Darmstadt gefahren, um Drogen zu kaufen.

Opfer stirbt Monate später

Das Opfer hatte den Überfall zunächst überlebt, musste aber in eine Pflegebehandlung. Dort starb der Mann im April. Todesursache sind laut Anklage die schweren Kopfverletzungen durch die Schläge mit der Eisenstange.

Die Staatsanwaltschaft sieht in der Tat mit Habgier sowie des Verdeckens einer Straftat zwei Mordmerkmale erfüllt. Der Fall wird vor der Großen Jugendkammer als Schwurgericht verhandelt, weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt Heranwachsender war. Es sind bislang fünf Verhandlungstage bis zum 3. Dezember angesetzt.

Sendung: hr3, 19.11.2020, 11:05 Uhr