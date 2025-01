Ein Autofahrer ist auf der A7 bei Felsberg ins Schleudern geraten und mit seinem Transporter frontal in einen Lkw gefahren. Der 20-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Auf der A44 kippte ein Lkw um. Die Polizei warnt Autofahrer in Nordhessen vor Glätte.

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch auf der A7 bei Felsberg (Schwalm-Eder) tödlich verunglückt. Die Polizei geht davon aus, dass er mit seinem Kleintransporter einen Lkw überholen wollte und dabei auf der glatten Straße ins Rutschen gekommen ist. Er kam mit seinem Transporter ins Schleudern und prallte frontal in den Lkw. Er starb noch an der Unfallstelle.

Videobeitrag Tödlicher Glätteunfall auf A7

Der Lkw kippte durch den Aufprall auf die Seite, der 61 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Die A7 war nach dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Melsungen und Malsfeld zwischenzeitlich voll gesperrt. Am Vormittag war in Fahrtrichtung Süden nur eine Spur freigegeben.

Lkw kippt auf der A44 um

Auf der A44 wurde am Morgen die Verbindung am Kreuz Kassel-West auf die A49 gesperrt, weil hier ein mit Lebensmitteln beladener Lkw umgekippt war. Für die Bergung wurde ein Kran angefordert. Am Vormittag war die Reinigung der Fahrbahn noch im Gange. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern.

Videobeitrag Lkw auf Verbindung zur A44 umgekippt

Das Polizeipräsidium Nordhessen warnte in diesem Zusammenhang vor Schnee- und Eisglätte in Höhenlagen. Autofahrer sollten bitte vorsichtig fahren. In der Nacht auf Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) weitere Niederschläge, die im Norden in Regen übergehen. Im Bergland gibt es teilweise gefrierenden Regen. Die Temperaturen liegen zwischen plus zwei und minus zwei Grad.