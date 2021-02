Absperrband am Opernplatz

Flaschen werfen, pöbeln, randalieren: Mit einem Geständnis des Angeklagten hat am Mittwoch der erste Prozess um die Krawalle auf dem Frankfurter Opernplatz im Sommer 2020 begonnen.

Vor dem Amtsgericht Frankfurt räumte der 20-Jährige am Mittwoch ein, im Juli 2020 eine Glasflasche in Richtung von Polizeibeamten geworfen zu haben. Nach seiner Festnahme waren mehr als ein Promille Alkohol im Blut festgestellt worden. Vor diesem Hintergrund habe er sich zu der Tat hinreißen lassen, sagte der Mann, der sich damals laut Anklage auch gegen seine Festnahme gewehrt hatte. Er steht wegen schweren Landfriedensbruchs, versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht.

Neben dem 20-Jährigen sind noch sechs weitere Männer im Alter von 18 bis 31 Jahren angeklagt, die meisten von ihnen kommen aus Frankfurt. Einer von ihnen soll die Randalierer angefeuert haben, in dem er Beleidigungen in Richtung Polizei skandierte. Verfahren gegen diese Männer sollen später geführt werden.

Bilanz: verletzte Polizisten und Sachschaden

Der Opernplatz in Frankfurts Innenstadt hatte sich im vergangenen Sommer, während Clubs und Diskotheken coronabedingt geschlossen waren, zu einer Partyzone unter freiem Himmel entwickelt. Auch am Wochenende des Vorfalls hatten bis zu 3.500 Menschen zunächst friedlich gefeiert.

In den frühen Morgenstunden war die Stimmung gekippt. Laut Anklage "rotteten sich überwiegend junge Männer zusammen", aus dem Schutz der Menschenmenge heraus wurden Glasflaschen auf Polizisten und deren Einsatzfahrzeuge geworfen. Fünf Beamte seien trotz umfangreicher Schutzausrüstung verletzt worden.

Zudem sollen die Randalierer einen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro verursacht haben. Das Verfahren gegen den 20-Jährigen will die Jugendgerichts-Abteilung des Amtsgerichts an einem Verhandlungstag abschließen.

Strafverfahren auch außerhalb von Frankfurt

Insgesamt hatte die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen 15 Verdächtige ermittelt und drei Verfahren an andere Staatsanwaltschaften abgegeben, da die mutmaßlichen Randalierer außerhalb Frankfurts wohnten. In einem Fall sei das Verfahren wegen unbekannten Wohnorts eingestellt worden, in vier Fällen ließ sich eine Tatbeteiligung nicht ermitteln, zwei weitere Fälle gegen Jugendliche seien noch offen.

Mehr Kontrollen, Kritik an der Polizei

Nach den Randalen hatte es Kritik am Vorgehen der Polizei gegeben, sie kontrolliere verstärkt "migrantisch aussehende Jugendliche". Die Stadt reagierte auf die Vorfälle mit einem Bündel an Maßnahmen wie etwa erhöhter Polizeipräsenz und einem Betretungsverbot für den Opernplatz freitag- und samstagsnachts.

