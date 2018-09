Schüler und Einsatzkräfte vor der Schule am Hang in Bergen-Enkheim.

Rettungseinsatz in Frankfurt

Etwa 20 Kinder und drei Lehrer einer Grundschule in Frankfurt sind von Wespen gestochen worden. Mehrere Rettungsdienste betreuten die Betroffenen. Offenbar waren Schüler auf ein Nest getreten.

Aufregung in der Schule am Hang im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim. Rund 20 Schüler und drei Lehrer der Grundschule wurden am Dienstagvormittag Opfer einer Wespen-Attacke. Sie seien bei einem Ausflug auf den Berger Markt, einen Jahrmarkt, mehrfach von den Tieren gestochen worden, berichtete die Frankfurter Feuerwehr.

Erste Hilfe wurde nach der Rückkehr auf das Schulgelände mit Kühlpacks geleistet. Kurz darauf trafen mehrere Rettungskräfte ein, unter ihnen zwei Notarztwagen. Wenig später vermeldete die Feuerwehr Entwarnung: Keiner der Betroffenen habe eine Allergie, sodass zu keiner Zeit Lebensgefahr bestanden habe. Eltern hätten die betroffenen Kinder aus der Schule abgeholt.

Kind tritt auf Bodennest

Eines der Kinder war nahe dem Gelände des Berger Markts offenbar auf ein Bodennest getreten. Daraufhin schwärmten die Angreifer aus. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr, sagte ein Feuerwehrsprecher.

In diesem Jahr sind wegen des warmen Klimas besonders viele Wespen unterwegs. Bei den hohen Temperaturen seien "deutlich weniger Wespen auf natürlichem Weg gestorben", sagte die Vorsitzende des Vereins zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfung, Bärbel Holl. Traditionell treten die Tiere in größeren Zahlen aggressiver auf als sonst.

Ähnlicher Vorfall in Idstein

Erst in der vergangenen Woche hatte es einen ähnlichen Vorfall in Idstein (Rheingau-Taunus) gegeben. Dort waren neun Kinder und zwei Betreuer von Wespen gestochen worden.

Die Kinder hatten bei einem Ausflug in den Wald mit Stöcken aus Versehen in ein Nest gestochen, wie der Wiesbadener Kurier berichtete. Einige der Kinder mussten zur Behandlung ins Krankenhaus.

