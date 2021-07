In Frankfurt-Bockenheim haben tonnenweise Bücherkisten eines Verkaufsstands gebrannt. Laut Feuerwehr schlugen die Flammen mehr als zehn Meter hoch. Beim Löschen half auch eine große Baumaschine.

Als die Feuerwehr am Samstagabend gegen 21 Uhr am Universitäts-Campus im Frankfurter Stadtteil Bockenheim ankam, stand dichter Rauch über der angrenzenden Senckenberganlage. Rund 20 Tonnen gebrauchter Bücher in Pappkartons und mehrere Holzteile standen in Flammen. Wie die Feuerwehr mitteilte, gehörten sie zu einem privaten Verkaufsstand hinter der ehemaligen Mensa. Auf dem Campus werden regelmäßig gebrauchte Bücher verkauft.

Aus dem brennenden Papierberg loderten die Flammen mehrere Meter hoch. Bild © Feuerwehr Frankfurt

Teleskoplader mit Schaufel im Einsatz

Der brennende Bücherhaufen war demzufolge ungefähr zwei Meter hoch und bedeckte eine Fläche von 50 Quadratmetern. Da Wasser und Löschschaum nicht tief genug eindringen konnten, habe die Einsatzleitung entschieden, einen Teleskoplader einzusetzen. Mit dessen Schaufel habe man den Papierberg nach und nach auseinandergezogen, um zu verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet.

Gegen 23.30 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz. Sie schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. In den vergangenen Monaten hatte es mehrere ähnliche Brände am Campus Bockenheim und am Campus Westend gegeben.