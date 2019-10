Die Polizei will am Montag einen Tresor knacken: Gefunden wurde er zusammen mit einem Revolver und Munition im Wehrateich in Haina (Waldeck-Frankenberg).

Bei Arbeiten hatte die Feuerwehr am Samstag einen Tresor, zwei Zigarettenautomaten und einen Revolver mit Munition gefunden. Am Montag soll der 200 Kilo schwere Tresor laut Polizei nun geöffnet werden. Noch ist unklar, wer die Sachen in den Wehrateich warf. Am Samstag war das Wasser abgelassen worden, um die Deiche sanieren zu können.