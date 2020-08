200 Strohballen gehen in Flammen auf

Rund 200 Strohballen sind in der Nacht zum Sonntag in Alheim (Hersfeld-Rotenburg) vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt worden.

Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Zur Brandbekämpfung waren zeitweise 90 Feuerwehrleute im Einsatz.