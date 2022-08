Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen einen Brand an einem ehemaligen Militärgelände im südhessischen Münster. Inzwischen sei er aber unter Kontrolle, melden die Einsatzkräfte.

Audiobeitrag Audio Noch immer Löscharbeiten bei Waldbrand in Münster Audio Bild © 5Vision Media Ende des Audiobeitrags

In der Nähe der ehemaligen Munitionsanstalt (Muna) in Münster (Darmstadt-Dieburg) war am Samstagmittag das Waldstück in Brand geraten - auch am Sonntag kämpften die Einsatzkräfte noch mit den Flammen - doch am Mittag dann Entwarnung: der Brand war unter Kontrolle.

"Es gilt jetzt für uns die noch auflodernden Flammen und Glutnester zu bekämpfen", sagte Matthias Maurer-Hardt von der Feuerwehr Darmstadt-Dieburg gegenüber dem hr.

2.000 Einsatzkräfte aus drei Bundesländern

Für den Einsatz waren zahlreiche Feuerwehrleute aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern angerückt. "In der Anzahl werden wir bis Sonntagnachmittag bei rund 2.000 Einsatzkräften liegen, die eingebunden waren", sagte Maurer-Hardt.

Sieben Feuerwehrmänner mussten nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. 20 Feuerwehrleute hätten zwischenzeitlich wegen Hitzefolgen oder Erschöpfung vom Rettungsdienst behandelt werden müssen. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch die kommende Woche andauern.

Zusätzlich zum Löschhubschrauber der Polizei half am Sonntag auch einer der Bundeswehr beim Einsatz aus der Luft aus. "Der wird noch gebraucht", sagte ein Sprecher. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch die ganze Woche andauern.

Waldbrand auf einer Fläche von 25 Hektar

Nach Schätzungen der Feuerwehr waren rund 25 Hektar Wald von dem Brand betroffen. Das Feuer habe sich wegen der aktuellen Trockenheit rasant ausgebreitet. Da sich auf dem ehemaligen Militärgelände Munition befinden könnte, galten besondere Sicherheitsbestimmungen. Das Feuer habe zwischenzeitlich Munition mit lauten Knallen gezündet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Dies sei aber nicht gefährlich für die Einsatzkräfte gewesen.

Die Rauchsäule des Feuers war zwischenzeitlich auch in mehr als 20 Kilometern Entfernung zu sehen. Angaben zur Brandursache wurden zunächst nicht gemacht.

Wegen der Trockenheit breiteten sich die Flammen rasant aus. Bild © 5Vision Media

Waldbrände auch bei Dillenburg und Königstein

In den vergangenen Tagen kam es in Hessen zu mehreren Bränden. In einem Waldstück bei Dillenburg und Haiger kam es am Freitagabend auf einer Gesamtfläche von 300.000 Quadratmetern zu einem Großbrand. Am Sonntag konnten die Einsatzkräfte das Feuer eindämmen.

Auch im südhessischen Viernheim (Bergstraße) brannte am Freitag ein Waldstück. Das Feuer hatte sich auf 300 Quadratmeter ausgebreitet und konnte innerhalb einer halben Stunde gelöscht werden. Bereits am Donnerstag stand bei Königstein (Taunus) oberhalb der Burg Falkenstein ein Waldstück in Flammen. Das Feuer breitete sich auf sechs Hektar aus.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen