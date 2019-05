Bei einem Einbruch in eine Fischteichanlage in Melsungen (Schwalm-Eder) wurden am Freitagmorgen Fische im Wert von 2.000 Euro geklaut.

Die Fische wurden laut Polizei offenbar in drei 80-Liter- Fässern abtransportiert, die ebenfalls geklaut wurden. Insgesamt wurden Waren im Wert von 4.000 Euro gestohlen.