Feuerwehrleute bei dem Großeinsatz an der Lagerhalle in Dautphetal-Dautphe. Bild © picture-alliance/dpa

2.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Dautphetal in Brand

Großeinsatz in Dautphetal: Rund 200 Feuerwehrkräfte kämpften stundenlang gegen ein Feuer in einer Lagerhalle. Die Rauchentwicklung war enorm.

Seit Montagvormittag sind zahlreiche Feuerwehrkräfte bei einem Lagerhallenbrand in Dautphetal (Marburg-Biedenkopf) im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in einer 2.000 Quadratmeter großen Halle im Ortsteil Dautphe aus noch ungeklärter Ursache aus.

Die Feuerwehr brachte den Brand am Nachmittag unter Kontrolle. Ein Sprecher der Polizei sagte am Abend, dass noch immer Glutnester gelöscht würden. In der Nacht zum Dienstag sei eine Brandwache an der Lagerhalle im Einsatz. Auch am Dienstagmorgen wurden Anwohner wegen des Rauchs weiterhin gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Am Montag waren zwischenzeitlich rund 200 Feuerwehrkräfte vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert worden. Gegen kurz vor 11 Uhr war das Feuer den Einsatzkräften gemeldet worden.

Ein Mann mit Rauchvergiftung im Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilte, kam ein Mann mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Weitere Menschen in der Halle hätten das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen.

In Brand geraten war Kunststoffgranulat. Über der Lagerhalle war eine meterhohe Rauchsäule zu sehen.

L3042 in beide Richtungen gesperrt

Gefahr für die Bevölkerung bestand den Einsatzkräften zufolge nicht: Erste Messungen hätten keine Hinweise auf eine Schadstoffbelastung gegeben. Die L3042 im Ortsteil Dautphe war noch am Abend in beide Richtungen wegen der Löscharbeiten gesperrt.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst noch unklar. Ermittlungen zur Brandursache laufen.

