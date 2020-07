Bei einem Brand eines Bungalows in Hammersbach (Main-Kinzig) ist am Samstagabend ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden.

Nach Polizeiangaben hatte zunächst ein an die Hauswand grenzendes Holzregal gebrannt. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über, der in kurzer Zeit in Flammen stand und vollständig niederbrannte. Alle Bewohner konnten sich demnach rechtzeitig retten. Die Brandursache war zunächst unklar.