In Bad Homburger Fußgängerzone

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in der Bad Homburger City zwei Geldautomaten in die Luft gejagt. Anwohner hörten einen lauten Knall und beobachteten mehrere Täter. Der Vorraum der Bank wurde verwüstet.

Bewohner der Bad Homburger Innenstadt haben eine unruhige Nacht hinter sich: Um 3.48 Uhr sorgte ein lauter Knall in der Nähe des Kurparks für ein abruptes Ende der Nachtruhe - bei der Polizei gingen mehrere Notrufe ein. Grund für die frühmorgendliche Aufregung: Mehrere Täter sprengten in einer Commerzbank-Filiale in der Fußgängerzone zwei Geldautomaten und flüchteten unerkannt.

Großer Schaden am Gebäude

Durch die Detonation, die durch die Einleitung von Gas ausgelöst wurde, barsten mehrere Scheiben. Der Eingangsbereich des Geldinstituts wurde komplett zerstört. Der Schaden am Gebäude beträgt nach ersten Schätzungen rund 200.000 Euro, wie die Polizei gegenüber hessenschau.de erklärte. Die Höhe der Beute ist bislang noch nicht bekannt.

Nach ersten Auswertungen der Überwachungskameras gehen die Beamten von bis zu fünf Tätern aus, die in einem schwarzen Fahrzeug entkommen konnten. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen fehlt bislang jede Spur. "Das waren sicher keine Amateure", so ein Polizeisprecher.