Oldtimerwerkstatt in Flammen

200.000 Euro Schaden Oldtimerwerkstatt in Flammen

Ein Feuer hat am Mittwoch in Darmstadt in einer Garage mit Oldtimerwerkstatt einen Schaden von 200.000 Euro verursacht.

Laut Polizei fielen ein alter VW-Bus und ein Mercedes den Flammen zum Opfer. Auch die Fassade eines Nachbarhauses wurde beschädigt. Als Brandursache vermutet der Besitzer einen defekten Akku.