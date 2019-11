Durch einen verlorenen Reifen auf der A67 bei Lorsch (Bergstraße) sind insgesamt 21 Fahrzeuge beschädigt worden.

Ein Lkw hatte aus bisher ungeklärter Ursache am Viernheimer Dreieck seinen hinteren Reifen verloren, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Fahrer habe den Lastwagen noch auf den Seitenstreifen lenken können, 21 Autos seien aber über die Reifenreste gefahren. Verletzt wurde dabei niemand. Durch die beschädigten Wagen und herumliegenden Fahrzeugteile wurde die Fahrbahn in nördlicher Richtung kurzzeitig voll gesperrt.