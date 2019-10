Eine 21-Jährige ist am Samstag in ein parkendes Auto gefahren und dabei schwer verletzt worden.

Das teilte die Polizei am Sonntag it. Die junge Frau fuhr am späten Samstagabend in Weilmünster (Limburg-Weilburg) in ein laut Polizei ordnungsgemäß abgestellteltes Auto. Wie es zu dem Unfall kam, ist unbekannt.