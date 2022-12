Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zum Freitag in Homberg/Efze (Schwalm-Eder) mit einem Feuerwerkskörper angegriffen worden.

Wie die Polizei am Freitag meldete, schlugen Unbekannte zuvor mit einem Stein die Fensterscheibe einer Wohnung ein und warfen die gezündete Rakete hinterher. Der 21-Jährige war zu der Zeit in dem Zimmer und wurde an der Hand getroffen. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.