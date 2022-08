Bei einer zweistündigen Verkehrskontrolle hat die Polizei in Rüselsheim am Donnerstagnachmittag 22 "Gurtmuffel" erwischt.

In allen Fällen werden Verwarnungsgelder in Höhe von 30 Euro fällig, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Insgesamt wurden 32 Fahrzeuge überprüft.