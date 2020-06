Am Fundort der leblosen Frau in Hofheim.

Am Fundort der leblosen Frau in Hofheim. Bild © wiesbaden112.de

Ein 56 Jahre alter Mann soll seine ehemalige Lebensgefährtin nahe eines Reiterhofs in Hofheim erschossen haben. Vor Gericht muss er sich nun wegen heimtückischen Mordes an der 22-Jährigen verantworten.

Der Mann lockte seine ehemalige Lebensgefährtin der Anklage zufolge im vergangenen August in der Nähe eines Reiterhofs in Hofheim-Langenhain (Main-Taunus) in einen Hinterhalt. Anschließend soll er die 22-jährige Frau mit einer Pistole getötet haben, die mit Schalldämpfer und Zielfernrohr ausgestattet war. Die Frau, der offenbar von hinten in den Kopf geschossen wurde, starb noch am Tatort.

Vor dem Landgericht Frankfurt hat nun am Dienstag der Mordprozess gegen den 56-Jährigen aus Wiesbaden begonnen. Die Staatsanwaltschaft sieht die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe gegeben. Zum Auftakt erklärte der Angeklagte, sich zunächst weder zu seiner Person noch zu den Vorwürfen äußern zu wollen.

Angeklagter bestreitet Tat

Der mutmaßliche Täter bestreitet nach Angaben seines Anwaltes, die Frau getötet zu haben. Seine Version: Er habe auf der Arbeit davon erfahren, dass die Polizei ihn suche und sich daraufhin entschlossen, zur Polizei zu gehen. "Er wollte das aus dem Weg räumen", so der Anwalt.

Tatmotiv: Trennung?

Wie der Anwalt weiter ergänzte, seien der Angeklagte und die Getötete drei Jahre lang ein Paar gewesen. Die Beziehung sei aber in die Brüche gegangen.

Das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe ist laut Anklageschrift gegeben, weil der Tatverdächtige die Trennung nicht akzeptieren wollte. Er soll gesagt haben, wenn er sie nicht haben könne, soll sie auch kein anderer haben können. Für die Staatsanwaltschaft ist dies das Motiv der Tat.

Sendung: hr-iNFO, 22.06.2020, 5.00 Uhr