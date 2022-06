Traurige Gewissheit am Heistenberger Weiher bei Driedorf: Der dort vermisste 22-Jährige ist tot. Er war im See untergegangen, ein Großaufgebot an Rettungskräften hatte nach ihm gesucht.

Bei einem mutmaßlichen Badeunfall in Driedorf (Lahn-Dill) ist ein Mann gestorben. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der 22-Jährige habe mit Freunden am Heisterberger Weiher gefeiert und sei gegen 0.45 Uhr in der Nacht auf Donnerstag noch einmal schwimmen gegangen, teilte die Polizei mit. Er sei in der Mitte des Sees untergegangen, hätten seine Freunde berichtet.

Sofortige Suchmaßnahmen durch Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW), auch mittels Hubschrauber, Drohne und Sonarboot waren zunächst ergebnislos geblieben. Die Suche wurde morgens fortgesetzt. Der See wurde dazu gesperrt, Taucher seien im Einsatz. Besucher wurden gebeten, nicht dorthin zu kommen.

