Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Büdingen ist eskaliert. Einer der Beteiligten trug eine Schussverletzung davon.

In Büdingen im Wetteraukreis ist am späten Freitagabend ein 22-Jähriger durch einen Schuss verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren zuvor nahe der Schule in der Wilhelm-Lückert-Straße mehrere Männer miteinander in Streit geraten. Der junge Mann kam demnach in ein Krankenhaus, trug aber keine lebensbedrohliche Verletzung davon. Worum es in dem Streit ging, war zunächst unklar.

Im Zuge der anschließenden Fahndung nahm die Polizei nach eigenen Angaben fünf Verdächtige fest. Darüber, wie alt diese sind, in welchem Verhältnis sie zu dem Verletzten stehen und ob einer von ihnen eine Schusswaffe bei sich hatte, gab es im Polizeibericht keine Angaben.

Sendung: hr-iNFO, 05.06.2021, 12 Uhr