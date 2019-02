In Wetzlar ist ein 22 Jahre alter Mann von einem Taxi erfasst worden. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle. Der Unfallhergang ist unklar.

Bild © picture-alliance/dpa

Zu dem Zusammenstoß kam es nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen, kurz nach vier Uhr im Wetzlarer Stadtteil Dutenhofen (Lahn-Dill). Ein Taxi habe den Fußgänger an der Ecke Seifengraben/Bahnhofstraße erfasst. Der 22-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Wer übersah wen?

Offen ist laut Polizei noch, ob der Mann die Straße überqueren wollte und dabei das Taxi zu spät erkannte oder ob der 31 Jahre alte Taxifahrer beim Abbiegen den Fußgänger übersah. Ein Gutachter wurde eingeschaltet, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Sendung: hr-iNFO, 24.02.2019, 14.00 Uhr