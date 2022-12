In der Nacht auf Sonntag sind Unbekannte in den Lagerraum eines Gastronomiebetriebs in Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) eingebrochen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stahlen sie unter anderem 22 Kilogramm Fleisch, Süßigkeiten und Alkohol. Der Gesamtwert der Beute: mindestens 1.000 Euro.