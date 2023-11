Der Lkw kippte in die Böschung. Zur Bergung wurde ein Kran angefordert.

Noch am Abend staute sich der Verkehr auf 22 Kilometern: Wegen Bergungsarbeiten ging am Donnerstag auf der A5 bei Frankfurt lange gar nichts mehr. Ein Lkw war in die Böschung gerutscht.

Wer am Donnerstag auf der A5 von Frankfurt Richtung Norden unterwegs war, brauchte starke Nerven: Nach einem Zusammenstoß eines Lkw und zwei Autos bildete sich nahe dem Bad Homburger Kreuz ein Stau, der gegen 21 Uhr noch 22 Kilometer lang war und bis Frankfurt-Zeppelinheim reichte.

Rund zehn Stunden zuvor hatte der Lkw-Fahrer zwei Kilometer vor dem Autobahnkreuz die Spur wechseln wollen, wie ein Polizeisprecher erläuterte. Dabei habe er ein herannahendes Auto in der Nebenspur übersehen. Dieses sei ausgewichen und mit einem weiteren Auto kollidiert. Der Lkw habe offenbar ebenfalls versucht, auszuweichen, und sei dabei samt Anhänger im Graben gelandet.

Erde muss abgetragen werden

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Doch die Unfallaufnahme und Bergung gestalteten sich schwierig. Der Lkw lag am Abend noch immer in der Böschung. Zudem gab es laut Polizei Probleme mit der Rettungsgasse.

Sobald der Lkw mit einem Kran geborgen ist, muss anschließend die Fahrbahn von ausgelaufenem Diesel gereinigt werden. Die Unfallstelle liegt laut Autobahnpolizei in einem Wasserschutzgebiet, weshalb die verunreinigte Erde dort abgetragen werden muss.

Die Autobahn war drei Stunden voll gesperrt. Um 14 Uhr gab die Polizei einen Fahrstreifen wieder für den Verkehr frei.