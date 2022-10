Dicke Winterjacken können weiterhin auf ihren Einsatz warten: Die kommenden Tage bleiben für den späten Oktober außergewöhnlich mild. Selbst Meteorologen sind gleich aus mehreren Gründen überrascht.

Temperaturen über 20 Grad und Gewitter am Abend: Die aktuelle Wettervorhersage erinnert eher an Sommer als an Spätherbst. Dass die Temperaturen mehrere Tage in Folge in vielen Teilen Hessens über die 20-Grad-Marke klettern, obwohl sich der Oktober schon dem Ende neigt, "das ist doch sehr außergewöhnlich", sagt hr-Meteorologe Ingo Bertram.

Spitzenwerte von 23 Grad am Donnerstag

Die Spitzenwerte von 25 Grad in der vergangenen Woche im Rhein-Main-Gebiet werden nach aktuellem Stand in der kommenden Woche wohl nicht noch einmal übertroffen. Am Donnerstag klettern die Temperaturen aber voraussichtlich noch einmal auf 17 bis 23 Grad.

Warme Temperaturen sind es nicht allein, die Wetterexperte Bertram ungewöhnlich findet. "Massive Wärme-Peaks hat es immer schon gegeben", sagt er. Das Besondere sei, dass so viele warme Tage aufeinander folgen und es sich in den Nächten nicht so sehr abkühle.

"Der Klimawandel begünstigt das natürlich", sagt Bertram. Denn der Atlantik sei derzeit bis auf wenige Bereiche fast überall zu warm. Dass davon derzeit auch über einen längeren Zeitraum hinweg etwas in Mitteleuropa ankomme, liege an einer andauernden Südwestströmung. Diese bringe die Meeresluft aus den Hochdruckgebieten über der Region um Madeira und dem Mittelmeerraum aktuell nach Hessen.

Gewitter und Schauer bleiben nicht aus

Bedeutet das nun also sommerliches Madeira-Wetter im hessischen Herbst? Nicht wirklich: Die Sonne lässt sich in den kommenden Tagen zwar immer wieder blicken, es bleibt aber wechselhaft mit Schauern, Wolken und auch Gewittern.

Gewitter seien in dieser Form ebenfalls eher untypisch für Ende Oktober, sagt Bertram. Die Meeresluft aus dem Südwesten bringe aber auch Feuchtigkeit mit. In Kombination mit einem Tiefdruckgebiet im Nordwesten über Großbritannien führe das zu einem Auftrieb der Luftmassen, der dann zu Gewittern führen kann - zum Beispiel am Sonntagabend.

Kein Kälteeinbruch in Sicht

Bertram geht davon aus, dass der Oktober warm und mild endet. "Ein Kälteeinbruch ist in absehbarer Zeit nicht wahrscheinlich." Eine genaue Prognose, wie lange die herbstliche Wärmephase noch andauert, will er aber nicht wagen.