In einem See in Raunheim ist ein 23-jähriger Mann vermutlich ertrunken. Er war an einem Kieswerk an einem Teil des Sees ins Wasser gesprungen, der nicht zum Baden geeignet ist. Die Suche wurde wegen hoher Gefahr abgebrochen.

Ein 23-Jähriger ist beim Baden in einem Waldsee in Raunheim (Groß-Gerau) untergegangen. Die Suche nach ihm blieb am Dienstagabend erfolglos und wurde abgebrochen, weil es für die Taucher zu gefährlich wurde, wie die Polizei mitteilte.

Der junge Mann aus Mainz-Kastel war mit einer Gruppe in Höhe eines Kieswerks schwimmen gegangen und gegen 18 Uhr von einer Anlage des Werks ins Wasser gesprungen. Er war laut Polizei rund vier Meter vom Ufer entfernt, als er um Hilfe rief. "Noch bevor seine Begleiter reagieren konnten, war er plötzlich verschwunden", meldeten die Beamten.

Ansaug-Anlagen in 14 Metern Tiefe

Polizei und DLRG starteten eine Suchaktion mit Rettungsbooten und Hubschrauber. Gegen 20.30 Uhr wurde die Suche vorerst abgebrochen. Das Wasser ist an der Stelle rund 14 Meter tief. In der Tiefe befinden sich Ansaug-Anlagen und Schächte, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte.

Die Anlage sei zum Unfallzeitpunkt aber nicht in Betrieb gewesen. Trotzdem könnten im Wasser starke Strömungen entstehen. Der "Dr. Bauer See" hat auch einen Teil, an dem offiziell und bewacht gebadet werden kann.

Der 23-Jährige soll leicht angetrunken gewesen sein. Die Chance ihn noch zu finden, schätzte die Polizei als gering ein. "Wir gehen davon aus, dass er nicht besonders gut schwimmen kann." Ob die Suche weitergeht, soll am Mittwoch zusammen mit dem DLRG und dem Kieswerkbetreiber entschieden werden.

