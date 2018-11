Treppe zur U-Bahn-Station am Eschenheimer Tor.

23-Jähriger in Frankfurt von U-Bahn überrollt

Ein 23-Jähriger ist Freitagfrüh in Frankfurt von einer U-Bahn überrollt und schwer verletzt worden. Der Mann war auf die Gleise gefallen.

In Frankfurt hat es wieder einen schweren Unfall im Nahverkehr gegeben. Ein 23-Jähriger fiel am Freitagmorgen gegen 4.10 Uhr an der unterirdischen U-Bahn-Haltestelle Eschenheimer Tor auf die Gleise. Der Mann wurde von einer U-Bahn überrollt. Der Fahrer hatte noch versucht, die Bahn abzubremsen, brachte sie aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen.

Der 23-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. In Lebensgefahr war er laut Polizei nicht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird noch ermittelt. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei allerdings aus. Wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mitteilte, gibt es Hinweis darauf, dass der Mann alkoholisiert war. Die VGF stellte der Polizei nach eigenen Angaben Videoaufnahmen aus der Station zur Verfügung.

Der U-Bahn-Verkehr war wegen der Rettungsarbeiten bis 5.30 Uhr unterbrochen.

Tödlicher Unfall sorgte für Sicherheitsdebatte

Erst Mitte des Monats war in Frankfurt ein 17-Jähriger an der Station Ostendstraße von einer S-Bahn überrollt und getötet worden, als er einem betrunkenen Mann auf den Gleisen helfen wollte.

Der Fall hatte für große Anteilnahme und Diskussionen gesorgt - unter anderem auch über die Sicherheit an den Bahnstationen.