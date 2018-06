Bei einem schweren Autounfall bei Hainburg ist ein 23-Jähriger ums Leben gekommen. Dem Frontalcrash ging ein riskantes Überholmanöver voraus. Zwei weitere Personen trugen schwerste Verletzungen davon.

Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen (Symbolfoto) Bild © picture-alliance/dpa

Ein Überholmanöver endete für einen 23-jährigen Autofahrer am Samstagabend tödlich. Er krachte bei Hainburg (Offenbach) frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

In der Kurve überholt

Gegen 18.40 Uhr setzte der 23-Jährige aus Rodgau mit seinem Pkw in einer Kurve kurz nach dem Ortsausgang des Hainburger Ortsteils Hainstadt zum Überholen an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei übersah er auf der Offenbacher Landstraße wohl den entgegenkommenden BMW. Beide Fahrzeuge krachten frontal ineinander.

Der 23-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 54 Jahre alte BMW-Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Rettungswagen brachte seine ebenfalls schwer verletzte 35 Jahre alte Beifahrerin in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei hat zur Klärung des genauen Unfallhergangs einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Landstraße war bis nach Mitternacht voll gesperrt.

Sendung: hr-iNFO, 24.06.2018, 8.00 Uhr